Bochum (dpa) - Nach einem Großbrand in einem Bochumer Krankenhaus werden mehrere Patienten vermisst. Mindestens eines der oberen Stockwerke des Universitätsklinikums Bergmannsheil steht immer noch in Flammen. Ob es Verletzte oder Tote gab, konnte die Polizei noch nicht sagen. Das Dach stehe in Flammen. Mehrere Stockwerke seien evakuiert worden, hieß es. Die Brandursache war zunächst unklar. Das Universitätsklinikum Bergmannsheil ist eines der größten Krankenhäuser des Ruhrgebiets.

