Bochum (dpa) - Sechs Verletzte des Großbrandes in einer Bochumer Klinik schweben in Lebensgefahr. Diese Angaben machten Sprecher der Polizei und der Stadt Bochum. Bei dem verheerenden Feuer waren in der Nacht zwei Menschen ums Leben gekommen und insgesamt 15 verletzt worden. Aus dem Gebäude der Klinik stieg auch am Morgen immer noch Rauch auf. Seit Stunden kämpfen rund 200 Feuerwehrleute gegen die Flammen an. Das Feuer war in einem Patientenzimmer ausgebrochen. Der WDR hatte berichtet, dass bei einige Verletzten Lebensgefahr bestehe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.