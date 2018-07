Kiel (AFP) Der Bürgermeister der schleswig-holsteinischen Gemeinde Oersdorf ist am Donnerstagabend von einem Unbekannten niedergeschlagen und verletzt worden. Der Übergriff habe sich am Rande einer Veranstaltung im Gemeindehaus ereignet, berichtete die Polizei in Kiel am Freitag. Der 61-Jährige und die Gemeinde hatten demnach zuletzt wiederholt Drohbriefe wegen der zeitweise geplanten Unterbringung von Flüchtlingen in einem Wohnhaus erhalten.

