Berlin (AFP) Die CSU und Sachsens CDU haben gemeinsam einen "Aufruf zu einer Leit- und Rahmenkultur" verfasst. "In Zeiten gesellschaftlicher Unruhe wird wichtig, was Halt und Orientierung gibt", heißt es in dem Papier, das am Freitag in Berlin vorgestellt wurde. Als notwendige "Kraftquellen" nennen die Verfasser "Heimat und Patriotismus" sowie "Leitkultur". Sie warnen vor einer Einwanderung, die das Gerechtigkeitsempfinden verletze, weil "Solidarität überbeansprucht wird".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.