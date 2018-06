Darmstadt (AFP) Die historische Kometenmission "Rosetta" ist zu Ende: Zwölfeinhalb Jahre nach ihrem Start hat die europäische Forschungssonde am Freitag in rund 720 Millionen Kilometern Entfernung von der Erde planmäßig auf dem Kometen 67P/Tschurjumov-Gerasimenko aufgesetzt. Das zeigten Daten aus dem Raumfahrtkontrollzentrum der europäischen Weltraumagentur ESA in Darmstadt. "Rosetta" hatte den Schweifstern seit August 2014 aus einer Umlaufbahn erforscht und vor knapp zwei Jahren bereits ihr Landegrät "Philae" auf dem kurz Tschuri genannten Kometen abgesetzt.

