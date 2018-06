Berlin (AFP) 26 Jahre nach der Wiedervereinigung denkt einer Umfrage zufolge nur noch jeder fünfte Deutsche in Ost-West-Kategorien. Allerdings ist diese Trennung im Osten noch deutlich stärker verankert, wie eine am Freitag veröffentlichte Emnid-Umfrage für den Sender N24 ergab. So unterscheiden in Ostdeutschland nach wie vor 29 Prozent der Befragten und damit fast jeder Dritte im Alltag gedanklich in Ost und West.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.