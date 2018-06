London (AFP) Die britische Fluggesellschaft British Airways streicht die kostenlosen Mahlzeiten für Economy-Passagiere auf Kurzstreckenflügen. Ab dem kommenden Jahr müssen die Kunden zahlen, wenn sie während des Flugs etwas zu sich nehmen wollen, wie die Airline am Freitag mitteilte. Sie bietet dann Sandwiches von Marks and Spencer an oder Kartoffelchips.

