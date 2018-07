London (AFP) Eine Mehrheit der Briten ist laut einer Umfrage der Überzeugung, die Regierung in London gebe bei der Umsetzung des Beschlusses zum Austritt aus der EU ein schwaches Bild ab. Laut der am Freitag veröffentlichten Erhebung des Instituts YouGov für die Zeitung "The Times" sagten 50 Prozent der Befragten, die Regierung handele beim Brexit "schlecht" oder sogar "sehr schlecht".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.