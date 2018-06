Bogotá (AFP) Die Guerilla-Organisation Farc verfügt nach eigenen Angaben noch über genau 5765 Kämpfer. Wie am Donnerstag aus kolumbianischen Militärkreisen verlautete, wurden diese Details im Rahmen der Friedensvereinbarung der Rebellen mit der Regierung offen gelegt. General Javier Flórez, der an den Verhandlungen über eine Beilegung des Konflikts beteiligt war, nannte diese Zahl demnach am Mittwoch bei einer Veranstaltung der Militäruniversität in Bogotá.

