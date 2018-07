Tornesch (dpa) - Eine britische Brandgranate aus dem Zweiten Weltkrieg ist in einer Müllschredderanlage in Tornesch in Schleswig- Holstein explodiert. Verletzt wurde bei der Detonation auf dem Gelände des Recyclinghofs niemand, wie ein Polizeisprecher in der Nacht sagte. Die Trümmerteile deuteten darauf hin, dass die Granate einen Durchmesser von zehn Zentimetern hatte und rund 30 Zentimeter lang war, sagte der Sprecher. Sie sei wahrscheinlich mit dem angelieferten Müll auf den Recyclinghof gelangt. Möglicherweise habe jemand die Granate bei Bodenarbeiten gefunden und sie entsorgt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.