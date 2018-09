Washington (AFP) Die USA ziehen ihr diplomatisches Personal aus Sicherheitsgründen aus der Demokratischen Republik Kongo ab. In Teilen der Hauptstadt Kinshasa sowie in anderen Großstädten bestehe die Gefahr gewaltsamer Unruhen, erklärte das US-Außenministerium am Donnerstagabend (Ortszeit). Wegen der verschlechterten Sicherheitslage seien das US-Personal und Angehörige aufgefordert worden, bereits ab Donnerstag das Land zu verlassen. Auch die meisten offiziellen Reisen von US-Vertretern in das Land würden abgesagt.

