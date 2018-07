Madrid (SID) - Champions-League-Sieger Real Madrid ist angeblich an einer Verpflichtung des Ausnahme-Talents Timothy Tillman vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München interessiert. Die in Real-Belangen stets gut unterrichtete Sporttageszeitung Marca berichtet, dass Real den 17 Jahre alten Mittelfeldspieler mit amerikanischen Wurzeln schon seit geraumer Zeit beobachte.

Beim 3:1-Sieg der Bayern-Junioren in der U19 UEFA Youth League bei Atletico Madrid sollen Real-Scouts den Newcomer im Stadion in Augenschein genommen haben. Tillman, der als 16-Jähriger von der SpVgg Greuther Fürth für stolze 500.000 Euro zu den Bayern gewechselt war, erzielte in dem Spiel ein Tor. Er besitzt beim Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2018.