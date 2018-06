Jakarta (AFP) Am helllichten Tag hat eine elektronische Werbetafel in der indonesischen Hauptstadt Jakarta einen Pornofilm gezeigt. Polizei und Experten für Cyber-Kriminalität suchten am Samstag nach den Schuldigen, nachdem auf der Werbetafel an einer Hauptverkehrsstraße am Vortag mitten im Berufsverkehr der Sexfilm zu sehen war.

