Saarbrücken (SID) - Europameister Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) bestreitet beim Tischtennis-Weltcup in Saarbrücken sein Auftaktmatch am Sonntag im Achtelfinale gegen den schwedischen Top-30-Spieler Kristian Karlsson. Das ergab die Auslosung für die Finalphase am Samstagabend nach Ende der Vorrunde. Debütant Bastian Steger (Bremen), der sich in der Gruppe A in zwei Matches ohne Satzverlust durchgesetzt hatte, muss in der Runde der besten 16 gegen den Franzosen Simon Gauzy antreten.

Sollten beide Deutschen ihre Achtelfinals gewinnen, würden Ovtcharov und Steger im anschließenden Durchgang im direkten Duell um den Einzug ins Halbfinale kämpfen. Auf den Sieger wartet bei erwartungsgemäßem Turnierverlauf der topgesetzte Weltranglistenzweite und Vorjahresfinalist Fan Zhendong. In der anderen Tableauhälfte gilt der Weltranglistendritte und frühere Weltcup-Gewinner Xu Xin (ebenfalls China) als erster Anwärter auf einen Platz im Finale.