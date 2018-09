Hagen (SID) - Science City Jena hat seinen ersten Sieg nach der Rückkehr in die Basketball Bundesliga (BBL) gefeiert. Am 3. Spieltag gewannen die Thüringer bei Phoenix Hagen mit 83:70 (43:24). Zuvor hatte Jena, in der Saison 2007/08 erstmals für ein Jahr im Oberhaus vertreten, Niederlagen gegen die Giessen 46ers und Alba Berlin kassiert.

Auch die Frankfurt Skyliners, nach zwei Spieltagen Ligaschlusslicht, holten ihren ersten Erfolg. Der Gewinner des FIBA-Europe-Cups setzte sich mit 84:79 (36:29) gegen die Eisbären Bremerhaven durch. Dagegen wartet s.Oliver Würzburg nach dem 71:83 (28:42) bei medi Bayreuth weiter auf einen Sieg.

Gießen holte am Sonntag dank einer starken zweiten Hälfte ein 80:62 (38:38) über die Löwen Braunschweig, die MHP Riesen Ludwigsburg gewannen 82:68(43:31) gegen die Telekom Baskets Bonn.

Aufsteiger Jena stellte die Weichen im zweiten Viertel (26:9) auf Sieg. Bester Werfer der Gäste war in Hagen Marcos Knight mit 17 Punkten. Shavon Shields kam als Topscorer der Frankfurter auf 21 Punkte.