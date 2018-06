Berlin (AFP) Österreichs Außenminister Sebastian Kurz hat die Europäische Union aufgefordert, nicht länger an der von ihr beschlossenen Umverteilung von Flüchtlingen auf alle Mitgliedstaaten festzuhalten. "Das Ziel ist völlig unrealistisch", sagte Kurz der "Welt am Sonntag" unmittelbar vor dem Referendum in Ungarn über eine Teilnahme an der Umverteilung.

