Berlin (dpa) - Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig hat den sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich für das Erstarken des Rechtsextremismus in seinem Land mitverantwortlich gemacht. "In Sachsen ist das Problem des Rechtsextremismus viele Jahre lang von Ministerpräsident Tillich und seiner CDU ignoriert worden", sagte Schwesig den Zeitungen der Funke-Mediengruppe zum Jahrestag der Deutschen Einheit. Schwesig hieß es gut, dass die zentralen Einheitsfeierlichkeiten in diesem Jahr in Dresden stattfinden. Morgen werden Kanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck erwartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.