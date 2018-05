London (SID) - Die Jacksonville Jaguars aus der US-Football-Profiliga NFL haben beim Gastspiel im Londoner Wembley-Stadion ihren ersten Saisonsieg geholt. Das Team aus dem Bundesstaat Florida gewann vor 83.764 Zuschauern mit 30:27 gegen die Indianapolis Colts, für Jacksonville war es in der englischen Metropole bereits der vierte Auftritt in vier Jahren.

Im Rahmen der NFL International Series hatten die Jaguars 2013 gegen San Francisco 49ers und 2014 gegen die Dallas Cowboys Niederlagen kassiert. Im Vorjahr war dem Dauergast ein Erfolg über die Buffalo Bills gelungen.

In London finden in diesem Jahr noch zwei weitere NFL-Spiele statt. Am 23. Oktober treffen die New York Giants im Twickenham Stadion auf die Los Angeles Rams, eine Woche später fordern die Washington Redskins die Cincinnati Bengals in Wembley (30. Oktober).

Zu Hause in den USA setzte es für die New England Patriots im letzten Spiel ohne ihren gesperrten Quarterback Tom Brady eine herbe Niederlage. Der viermalige Super-Bowl-Gewinner unterlag den Buffalo Bills im eigenen Stadion mit 0:16. Zuletzt waren die Patriots 1993 in einem Heimspiel ohne Punkt geblieben.

Brady, der wegen seiner angeblichen Verwicklung in die Deflategate-Affäre um zu schwach aufgepumpte Bälle bestraft wurde, darf in der kommenden Woche wieder auflaufen.