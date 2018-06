Sepang (SID) - Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo hat vom Mercedes-Pech profitiert und den Großen Preis von Malaysia gewonnen. Der Australier siegte vor seinem Teamkollegen Max Verstappen (Niederlande) und WM-Spitzenreiter Nico Rosberg (Wiesbaden/Mercedes), der beim Start von Ferrari-Star Sebastian Vettel (Heppenheim) abgeschossen worden war und sich von Rang 17 nach vorne kämpfen musste. Rosbergs Team- und WM-Rivale Lewis Hamilton (England) schied in Führung liegend wegen eines Motorschadens 15 Runden vor Rennende aus. Vettel musste sein Auto nach der Startkollision abstellen.

"In Kurve eins dachte ich, alles wäre vorbei. Aber so zurückzukommen und sich auf das Podium zu kämpfen, ist toll", sagte Rosberg, der in der Fahrerwertung seine Führung dank Hamiltons Malheur bei noch fünf ausstehenden Rennen von acht auf 23 Punkte ausbaute (288:265).

Für Ricciardo war es der erste Sieg der Saison und der vierte in seiner Karriere. "Ich bin völlig fertig", sagte Ricciardo, der seinen Champagner aus seinem Rennschuh trank: "Lewis war vorne, hatte dann die Probleme. Ich bin nicht abergläubisch, aber nach Monaco nehme ich das so hin. Es ist sehr emotional."

Im 16. Lauf des Jahres war es erst das zweite Mal, dass kein Mercedes-Fahrer ganz oben auf dem Podium landete. In Barcelona im Mai hatte Verstappen von der Kollision der Silberpfeile profitiert. Die Entscheidung in der Konstrukteurs-WM wurde nach der Nullrunde von Hamilton dagegen vorläufig vertagt.