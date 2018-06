London (AFP) Der britische Dirigent und Violinist Neville Marriner ist tot. Marriner starb am Sonntag im Alter von 92 Jahren, wie das von ihm gegründete Orchester Academy of St Martin in the Fields in London mitteilte. Marriner, der von Königin Elizabeth II. in den Adelsstand erhoben wurde, hatte die Academy 1958 ins Leben gerufen. Ihr musikalischer Leiter blieb er bis 2011. Einen seiner größten Erfolge feierte das als Kammerorchester gegründete Ensemble mit der Filmmusik für "Amadeus" (1984), die sich 6,5 Millionen Mal verkaufte.

