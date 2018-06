Genf (AFP) Angesichts der anhaltenden Luftangriffe auf die umkämpfte syrische Großstadt Aleppo setzt sich die UNO dafür ein, wenigstens Kranke und Verletzte in Sicherheit zu bringen. Die Bewohner Aleppo erlebten "ein Ausmaß der Rohheit, dass kein Mensch erleiden sollte", sagte der Chef des UN-Büros für humanitäre Hilfe (Ocha), Stephen O'Brien, am Samstag in Genf. Sofortiges Handeln sei nötig, um dieses "Leben in der Hölle" zu beenden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.