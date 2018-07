Ludwigsfelde (AFP) Im brandenburgischen Ludwigsfelde ist ein 18-jähriger Flüchtling offenbar auf offener Straße von einem anderen Asylbewerber erstochen worden. Eine Frau hatte das Opfer, das Stichverletzungen am Oberkörper erlitt, am Sonntagabend entdeckt und die Polizei alarmiert, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Potsdam am Montag mitteilten. Der junge Mann starb noch im Rettungswagen.

