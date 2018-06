Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat den Ausgang des Referendums über den Friedensvertrag in Kolumbien als "böse Überraschung und eine riesige Enttäuschung" bezeichnet. Die politisch Verantwortlichen seien es den Opfern des jahrzehntelangen Konflikts und ihren Familien jetzt schuldig, "dass die gerade erst geschöpfte Hoffnung auf Frieden nun nicht wieder zerstört wird", erklärte Steinmeier am Montag in Berlin.

