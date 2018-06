Havanna (AFP) Die Farc-Rebellen in Kolumbien wollen ungeachtet des gescheitertem Referendums über ihren Friedensvertrag mit der Regierung die Waffen "definitiv" schweigen lassen. Dies erklärte Farc-Chef Rodrigo "Timochenko" Londoño am Montag in einer von Havanna aus verbreiteten Videobotschaft. Darin gab er ein ein entsprechendes Versprechen "vor Kolumbien und vor der ganzen Welt".

