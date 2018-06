Kabul (dpa) - Die radikalislamischen Taliban haben einen weiteren Sturm auf das Zentrum der nordafghanischen Provinzhauptstadt Kundus unternommen und sind nach offiziellen Angaben in das Stadtzentrum eingedrungen. Die Islamisten hatten ihren Sturm auf die Hauptstadt der nordafghanischen Provinz in der Nacht begonnen. Der Angriff kommt fast genau ein Jahr, nachdem die Taliban die Stadt bereits einmal für fast zwei Wochen eingenommen hatten. Morgen beginnt in Brüssel eine internationale Geberkonferenz für Afghanistan.

