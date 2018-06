Velen (dpa) - Schwerer Unfall im Münsterland: Drei junge Menschen sind am frühen Morgen bei einem schweren Autounfall in Velen ums Leben gekommen. Die 20 Jahre alte Fahrerin überlebte als Einzige den Unfall. Der Wagen war insgesamt mit vier Personen besetzt. Die Frau war auf der feuchten Straße wahrscheinlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs. In einer Kurve kam der Kleinwagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren sowie eine 20-Jährige starben noch an der Unfallstelle. Alkohol hat die Frau nach ersten Erkenntnissen nicht getrunken.

