Brüssel (AFP) Die EU-Kommission sieht nach der Volksabstimmung in Ungarn weiter die Verpflichtung des Landes, Flüchtlinge nach geltenden EU-Beschlüssen aufzunehmen. Brüssel werde "zum gegebenen Zeitpunkt" gegen Länder vorgehen, die sich einer Aufnahme von Asylbewerbern verweigerten, sagte ein Kommissionssprecher am Montag in Brüssel. Die Kommission nimmt demnach das Ergebnis des Referendums "zur Kenntnis" und auch, dass es "rechtlich ungültig" ist.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.