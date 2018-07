Paris (AFP) Die Bundeswehr will ihre Lufttransportflotte um vier bis sechs weitere Maschinen ergänzen und plant eine gemeinsame Lufttransportstaffel mit Frankreich. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und ihr französischer Kollege Jean-Yves Le Drian unterzeichneten an Dienstag in Paris eine entsprechende Absichtserklärung. Stationiert werden sollen die Transport-Maschinen vom Typ C-130J demnach ab dem Jahr 2021 in Frankreich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.