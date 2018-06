Aachen (AFP) Weil sie vermeintliche Renovierungsarbeiten ihrer Nachbarn am Einheitsfeiertag nicht hinnehmen wollte, hat eine Frau im nordrhein-westfälischen Alsdorf am Montag die Polizei gerufen. Ihr Bemühen, durch ein Gespräch selbst für Ruhe zu sorgen, würden "beharrlich ignoriert", gab die Frau nach Angaben der Aachener Polizei vom Dienstag beim Notruf an. "Also fuhr der Freund und Helfer hin, klingelte - und geöffnet wurde ihm", erklärten die Beamten.

