Dresden (AFP) Der Polizeibeamte, der mit einer Lautsprecherdurchsage bei Pegida für Schlagzeilen sorgte, ist zu einem Gespräch ins Dresdener Polizeipräsidium einbestellt worden. Der Beamte komme nicht aus Sachsen, sondern aus einem anderen Bundesland, und sei am Einheitsfeiertag in der Landeshauptstadt im Einsatz gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Dresden.

