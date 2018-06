München (AFP) Bei Gasherden der Marken Siemens und Bosch besteht nach Herstellerangaben in seltenen Fällen Explosionsgefahr wegen eines defekten Bauteils. Betroffen seien Geräte, die zwischen Januar 2009 und Oktober 2011 produziert wurden, teilte die BSH Hausgeräte BmgH am Dienstag in München mit. Eine mögliche Beschädigung eines Gasanschlussteils könne unter bestimmten Umständen dazu führen, dass unkontrolliert Gas austritt. "In äußerst seltenen Fällen" entstehe so ein Explosionsrisiko.

