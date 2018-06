Washington (dpa) - Bei der Explosion eines Sprengsatzes in Afghanistan ist ein amerikanischer Soldat ums Leben gekommen. Das teilte die Nato-Mission Resolute Support mit. Der Soldat war demnach in der Provinz Nangarhar auf Patrouille mit afghanischen Streitkräften, als der Sprengsatz explodierte. Nach Angaben des amerikanischen Verteidigungsministeriums handelte es sich um eine Anti-Terror-Operation. Nangarhar ist die Hauptbasis der Terrormiliz Islamischer Staat in Afghanistan.

