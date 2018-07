Moskau (AFP) Der russische Präsident Wladimir Putin trifft nach Kreml-Angaben am kommenden Montag seinen türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan in Istanbul. Wie der Kreml-Berater Juri Uschakow der Nachrichtenagentur Interfax in der kasachischen Hauptstadt Astana sagte, nimmt Putin in der türkischen Metropole am Weltkongress für Energie teil und wird dort "bilaterale Kontakte" mit Erdogan haben.

