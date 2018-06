Manila (AFP) Inmitten neuer Spannungen haben die USA und die Philippinen am Dienstag gemeinsame Militärmanöver begonnen. Die Übungen werden überschattet von Drohungen des neuen philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte, die US-Militärpräsenz in dem südostasiatischen Land zu beenden und sich stärker China und Russland zuzuwenden. Duterte hatte damit auf Kritik der USA an seinem harten Kampf gegen Drogenkriminelle in seinem Land reagiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.