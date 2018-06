Köln (AFP) Die US-Firmen Apple, Google und Coca-Cola bleiben weltweit die wertvollsten Marken. Der Technologieriese Apple liegt dabei mit einem Markenwert von 178,12 Milliarden US-Dollar mit Abstand an der Spitze, wie aus einer von der Beratungsfirma Interbrand am Mittwoch vorgestellten Rangliste hervorgeht. Der Autobauer Mercedes-Benz liegt auf dem neunten Platz und schafft es damit als einziges deutsches Unternehmen in die Top Ten.

