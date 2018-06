Berlin (AFP) Die Arbeiterwohlfahrt drängt darauf, das heutige Niveau der Rente beizubehalten. "Auch wer heute 30 oder 40 Jahre alt ist, muss sich darauf verlassen können, später selbst eine auskömmliche Rente beziehen zu können", erklärte AWO-Chef Wolfgang Stadler am Mittwoch in Berlin. Deshalb begrüße er die aktuellen Pläne von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) für eine so genannte Haltelinie.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.