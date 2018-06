Niamey (AFP) Zur Unterstützung der UN-Blauhelmsoldaten in Mali wird Deutschland im Nachbarland Niger eine Militärbasis bauen. Mit der Einrichtung einer deutschen Basis für den Lufttransport nach Niamey werde ein neues Kapitel in der Zusammenarbeit aufgeschlagen, sagte der deutsche Botschafter in Niger, Bernd von Münchow-Pohl, laut Redetext bei einer Veranstaltung zum Tag der deutschen Einheit. Seinen Angaben zufolge wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in wenigen Tagen in Niger erwartet.

