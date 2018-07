Köln (AFP) Unerwarteter "Fahndungserfolg" für die Polizei in Köln: Ein per Haftbefehl gesuchter Mann hat am Dienstagabend an der Wache der Bundespolizei im Kölner Hauptbahnhof geklingelt und um Überprüfung seiner Personalien gebeten, wie die Ordnungshüter am Mittwoch mitteilten. Die Beamten kamen dem ungewöhnlichen Wunsch umgehend nach und fanden heraus, dass der 33-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.