München (AFP) Der einem größeren Publikum durch seine Rollen in Fernseherfolgen wie "Der König von St. Pauli", "Der große Bellheim" oder "Kir Royal" bekannt gewordene Schauspieler Hans Korte ist tot. Korte starb bereits am 25. September im Alter von 87 Jahren, wie aus einer von seiner Frau Barbara Rath-Korte am Mittwoch in der "Süddeutschen Zeitung" veröffentlichten Traueranzeige hervorgeht. Seine Beisetzung habe in aller Stille stattgefunden.

