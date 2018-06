Straßburg (AFP) Die Europäische Kommission will den Vorschlag prüfen, jedem EU-Bürger zum 18. Geburtstag ein Interrail-Ticket zu schenken. Sie werde die Kosten und die mögliche Finanzierung einer solchen Initiative prüfen lassen, kündigte die EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc am Dienstagabend vor dem Europaparlament in Straßburg an. Dazu wolle sie auch Kontakt zu den Bahnunternehmen in der EU aufnehmen.

