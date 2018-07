London (dpa) - Vor dem Start seiner Musikkarriere hat der britische Popsänger Olly Murs (32, "Heart Skips a Beat") in einem Call-Center gearbeitet.

Noch heute profitiere er von dieser Erfahrung, sagte er am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". Im Call-Center habe er nicht nur den ganzen Tag andere Leute befragt, sondern auch viel über sich selbst gesprochen "und das mache ich ja jetzt auch über Musik und Alben", so der Sänger. Murs wurde durch die britische Castingshow "The X Factor" berühmt, bei der er 2009 den zweiten Platz belegte. Im November erscheint sein fünftes Album "24 HRS".