Den Haag (AFP) Die Marshallinseln im Pazifik sind mit einer Klage vor dem höchsten UN-Gericht gegen die Atommächte Großbritannien, Indien und Pakistan gescheitert. Das Gremium aus 16 Richtern kam am Mittwoch in Den Haag zu dem Ergebnis, dass der Internationale Gerichtshof (IGH) in der Sache nicht zuständig sei. Die Marshallinseln hatten den drei Ländern vorgeworfen, ihre Verpflichtungen zur nuklearen Abrüstung aus dem Atomwaffensperrvertrag nicht zu erfüllen.

