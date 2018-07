Berlin (dpa) - Der ehemalige Bundesfinanzminister und frühere SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück wechselt in die Bankenbranche. Er werde ein Angebot der ING-Diba als Berater des Vorstandes annehmen. Das sagte Steinbrück der "Zeit". Seine Zeit als Minister sei sieben Jahre her, er könne keine Interessenkollision erkennen. Rechtlich gibt es ohnehin keine Probleme: Die Karenzzeit für ehemalige Regierungsmitglieder, die in die Wirtschaft wechseln, beträgt nur eineinhalb Jahre.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.