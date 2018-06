Peking (SID) - Die Weltranglistenerste Angelique Kerber (Kiel) ist beim WTA-Turnier in Peking ins Achtelfinale eingezogen. Nach 1:35 Stunden gewann die 28-Jährige nach einer fahrigen Vorstellung nur mit großer Mühe 6:3, 7:6 (6:4) gegen die Tschechin Barbora Strycova und trifft nun auf Jelina Switolina. Die Ukrainerin hatte zuvor Sabine Lisicki (Berlin) 6:4, 6:4 geschlagen. Kerber ist damit die letzte deutsche Spielerin im Turnier in der chinesischen Hauptstadt.

Kerber hatte mit Strycova deutlich mehr Probleme als erwartet, die 30-Jährige nahm der Australian- und US-Open-Gewinnerin in einer turbulenten Partie insgesamt sogar fünfmal den Aufschlag ab. Zweimal schlug Kerber, die in Peking erstmals wenigstens ins Halbfinale einziehen will, im zweiten Satz zum Matchgewinn auf - doch Strycova konnte jeweils kontern. Erst im Tiebreak setzte sich dann die Klasse der Nummer eins der Welt durch.