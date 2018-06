Den Haag (AFP) Eine Delegation des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) besucht diese Woche Israel und die Palästinensergebiete. Chefanklägerin Fatou Bensouda teilte am Mittwoch in Den Haag mit, die Delegation werde im Laufe des Tages dort eintreffen und bis zum kommenden Montag bleiben. Es ist der erste Besuch einer IStGH-Delegation in der Region seit dem Gaza-Krieg im Sommer 2014.

