Farmville (dpa) - Die US-Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Kaine und Mike Pence haben sich ihre erste und einzige TV-Debatte geliefert. Eine Übersicht über herausragende Zitate:

"Er liebt Diktatoren. Er hat seinen eigenen Mount Rushmore mit Wladimir Putin, Kim Jong Un, Muammar al-Gaddafi und Saddam Hussein."

(Der demokratische Kandidat Tim Kaine über den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump)

"Er ruft dazu auf, jemanden zu wählen, den er selbst nicht verteidigen kann."

(Kaine über den republikanischen Kandidaten Mike Pence)

"Hast Du daran lange gearbeitet? Das hatte ein paar kreative Zeilen."

(Pence zu Kaine, als dieser gerade eine lange Ausführung über Trump beendet hatte)

"Es hat einen Grund, dass die Leute Hillary Clintons Glaubwürdigkeit in Frage stellen. Sie passen auf."

(Pence über die demokratische Präsidentschaftskandidatin)

"Amerika ist stärker als Russland. Unsere Wirtschaft ist 16 mal so groß wie Russlands. Amerikas politisches System ist in jeder Hinsicht besser als die korrupte Vetternwirtschaft in Russland."

(Pence über Russland)

"Hillary Clinton und Tim Kaine wollen mehr vom Selben."

(Pence über seine Konkurrenten)

"Er hat Frauen als Hunde bezeichnet, als Schweine, das ist einfach widerlich."

(Kaine über frauenfeindliche Bemerkungen von Trump)