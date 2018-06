Baracoa (dpa) - Hurrikan "Matthew" ist mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 220 Kilometern pro Stunde auf den äußersten Osten von Kuba getroffen. Es gabe Wellen von drei bis vier Metern Höhe, hieß es vom Zivilschutz. Zuvor war "Matthew" über den Westen von Haiti und Teile der Dominikanischen Republik hinweggezogen. Zahlreiche Straßen standen unter Wasser, Bäume und Strommasten knickten um. "Matthew" soll nach der Prognose des US-Hurrikan-Zentrums am Donnerstag die Bahamas streifen und am Freitag an der Ostküste Florida vorbeiziehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.