New York (dpa) - Die Anleger am US-Aktienmarkt haben sich zurückgehalten. Der Arbeitsmarktbericht am Freitag werfe bereits seine Schatten voraus, begründeten Händler die Vorsicht. Der Leitindex Dow Jones beendete den insgesamt ruhigen Handelstag mit einem kleinen Minus von 0,07 Prozent auf 18 268 Punkten. Der Euro gab im US-Handel weiter nach und wurde zuletzt mit 1,1148 US-Dollar gehandelt.

