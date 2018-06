Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn verspricht ihren Kunden in den Fernzügen einen besseren Handy-Empfang. Das Unternehmen startete den Einbau neuer Mobilfunkrepeater in ICE- und IC-Zügen, wie es am Donnerstag in Berlin mitteilte. Bis Ende 2018 sollen damit insgesamt 3750 Wagen ausgerüstet sein - darin soll es "erheblich weniger Gesprächsabbrüche und wesentlich höhere Datenraten" geben.

