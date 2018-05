Wiesbaden (AFP) In Deutschland sind im vergangenen Jahr deutlich mehr im Ausland erworbene Berufsabschlüsse anerkannt worden. Die Zahl der Abschlüsse, die als vollständig gleichwertig zu einer in Deutschland erworbenen Qualifikation eingestuft wurden, stieg um zehn Prozent auf 12.666, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Zudem wurden 3996 Anträge als eingeschränkt gleichwertig anerkannt und damit sogar 44 Prozent mehr als 2014.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.